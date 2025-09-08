美しい天体ショーをご覧いただきましょう。満月が地球の影に隠れる「皆既月食」が9月8日の未明、約3年ぶりに県内で見られました。赤銅色に染まった、なんとも神秘的な満月。8日の未明、徳島市で撮影されました。「皆既月食」は、太陽と地球、月が一直線に並んで、月が地球の影に完全に入る現象。8日の午前1時半ごろから満月が欠け始め、午前2時半ごろには、月がすべて地球の影に覆われ赤銅色に染まりました。今回の「皆既月