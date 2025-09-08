女性職員らへのセクハラを認定されて辞職した、岐阜県岐南町の小島英雄前町長が、9月7日に投開票された町議選で当選しました。岐南町の小島前町長(75)は2024年、町の第三者委員会で、尻を触るなど複数の女性職員への少なくとも99のセクハラ行為を認定され、辞職していました。7日投開票の町議選(定数10)には16人が立候補しましたが、小島前町長は908票を獲得し、2位で当選を決めました。小島前町長：「（当選は）民意だと思