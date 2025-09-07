占い師の女性が男性2人をそそのかし、入水自殺させた--そんな衝撃的なニュースが報じられたのは今年3月のこと。大阪府在住の自称占い師・濱田淑恵被告（63）とその信者の女2人が、AさんとBさんに対し、自殺をそそのかして死亡させたなどとして逮捕・起訴された。【写真】「信者の前で性交を見せつけ…」送検される濱田被告。2008年当時に開設していた“異様すぎるホームページ”事件は2020年に和歌山県の海岸にて男性2人の遺体