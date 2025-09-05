9月10日は年に1度の「牛タンの日」。そんな「牛タンの日」を前に、お得に牛タンを楽しめるキャンペーンが続々登場しています。【写真を見る】全長20cm超え「タン元」「タン中」「タン先」3部位を1枚で一度に堪能できる牛タン「牛タン」若者世代に人気山内あゆキャスター:9月10日は「牛タンの日」。全国の20〜60代の男女500人に聞いた焼き肉の好きな部位ランキングをみると…・1位:カルビ・2位:ロース・3位:ハラミ・4位:タンただ、2