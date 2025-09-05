アイアップから『ドラえもん』のかわいい生活雑貨・全4種が新登場！ドラえもんのお誕生日に合わせてアイアップ公式オンラインショップで予約受け付けもスタートした。☆可愛いドラえもんが楽しめる新作グッズイメージをチェック！（写真9点）＞＞＞国民的キャラクター『ドラえもん』のとっても可愛いアイテムがたくさんやってきました♪日常使いできる、使うたびに笑顔になれる愛らしさ抜群の雑貨をご紹介していこう。ドラえもん