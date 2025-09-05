7·î¡¢ÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ´í¸±À­¤Î¹â¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡¢ÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö4¼ÖÀþ²½¡×¤Î¸½¾õ¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ 2¿Í»àË´ 7·î¡¢ÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤­¤¿¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¡£¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ1¿Í¤È¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢14¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ëÂç»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤Î