9月2日、タレントの辻希美（38）が第5子出産後、初めてとなるYouTubeの生配信を行った。8月9日に第5子となる夢空ちゃんを出産した辻。出産翌日には夫の杉浦太陽（44）や、長女でインフルエンサーの希空（17）ら家族7人での写真をInstagramに投稿し、同月14日には第4子である幸空の友達を家に招いたことをInstagramのストーリーズで報告。YouTubeの投稿にも余念がなく、出産後も精力的にSNSで発信し続けている。そんな辻は生配信を