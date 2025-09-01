U-15日本代表は8月下旬にウェールズ遠征を行い、『ザ・ガリー・スピードトーナメント』を1勝1敗とPK戦の1勝で終えた。8月26日に行った初戦のU-15ウェールズ代表戦は先制点を許すも、MF遠藤優空(清水Jrユース)のゴールで同点とする。その後勝ち越されたがMF梶山蓮翔(FC東京U-18)のゴールで追いつき、2-2でタイムアップを迎えた。日本サッカー協会(JFA)によると大会規定でPK戦を行ったといい、GK小畑颯亮(G大阪Jrユース)が2本止