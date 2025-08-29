8月28日、Hey! Say! JUMP中島裕翔（ゆうと）が、同日をもってグループを卒業することが発表された。あまりに突然の脱退に、SNSではファンの悲鳴と不信感を抱く声が続出している。同グループは、2025年でデビュー18周年を迎える。STARTO ENTERTAINMENT社の公式サイトでは、《20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました》とし、《その思いを、全員が尊重