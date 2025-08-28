初めて5回を投げ終え息をつく暇もなく…【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）初勝利の権利を得ても、余韻に浸る間もない様子だった。ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、5回1失点で749日ぶりとなる勝ち投手となった。5回を投げ終えて勝ち投手の権利を得た直後、まさかのリアクションにファンも「ナイスオチw」「ホント漫画の世界」