ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç27ÆüÍ¼Êý¡¢ÍîÍë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌÀË­¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥É¥«¥ó¤È¤¤¤¦¾×·â²»¤À¤Ã¤¿¡×ÌÀË­ÌîµåÉô¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÍîÍë¡¢´ÆÆÄ¤¬ÄÌÊó¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¥Áー¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¶á¤¯¤Ç²ÐºÒÈ¯À¸¡¢¶õ¤­²È1Åï¤òÁ´¾ÆÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô 27Æü¸á¸å6»þ¤´¤íÊÌÉÜ»ÔÅìÁñ±à¤Î»¨ÌÚÎÓ¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î¶õ¤­²È1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£