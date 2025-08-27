読売新聞は、27日の朝刊で、日本維新の会の池下卓議員が採用していた公設秘書について、給与を不正に受給していた疑いがあるとして、東京地検特捜部が捜査していると報じました。その後、読売新聞は記事が誤りであったことを認め、謝罪しました。◇27日朝、日本維新の会の池下卓衆議院議員が報道各社の取材に応じました。日本維新の会池下卓衆議院議員「一言で言いますと、事実無根であると思っております。事実でないと