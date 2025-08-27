ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ひろゆき氏、エコー写真が売買される理由を説明「ゾッとした」などの… ひろゆき メルカリ 時事ニュース スポニチアネックス ひろゆき氏、エコー写真が売買される理由を説明「ゾッとした」などの声 2025年8月27日 15時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ひろゆき氏が27日までにXで、胎児のエコー写真の売買について触れた 「『堕胎費用ください』と女性が言う為のアイテムという説を聞いた」と投稿 見た人からは「ゾッとした…」「マジでありえない」などの声が寄せられた ◆ひろゆき氏が胎児のエコー写真の売買にコメント胎児のエコー写真が売買される理由が、記事には書いてないけど、「こどもが出来ちゃったから堕胎費用ください」と女性が言う為のアイテムという説を聞いたんですが、合ってます？ https://t.co/nZgcwRhMwU— ひろゆき (@hirox246) August 25, 2025 記事を読む おすすめ記事 「衝撃的な変化」衝撃変貌のザギトワにファン賛否「美しさがない」「自分らしくいること恐れないで」 2025年8月21日 16時53分 峯岸みなみ、“最悪なことがあった”吐露も娘の成長明かし「いっぱい泣いた！頑張れる！」前向きに 2025年8月22日 7時50分 BD“ドタキャン”飯田将成「出るよ！」 10・26の“日韓戦”に参戦決定！「魅せる試合をする」 2025年8月26日 20時19分 ガリットチュウ福島 闇営業問題は「ざっくり言うと…」 騒動後に1度だけ再会の宮迫のひと言に戦慄 2025年8月24日 22時12分 友人からの流産の報告に用事で返信できずにいたら長文でキレられた。謝罪したら余計に怒ってしまった…【ママリ】 2025年8月23日 7時0分