¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¢£À¾Éð ¡¼ ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê26Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¸µ½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð-ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£ÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ìµå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡ÖKING OF SPORTS¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÀ¾Éð¥«¥é¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¾¯¤·¼êÁ°¤Ç¿¶¤ê¤«¤Ö