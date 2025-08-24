お出かけ用の洋服選びは楽しみでも、家で着るものを選ぶのは面倒。そんなときはお気に入りの部屋着を同色で2枚買いして、省スペースかつ心地よく過ごしてみませんか。ESSEフレンズエディターのkiyoさん（50代）が、「部屋着の2枚買い」する理由や選び方の基準を語ります。パジャマ、エプロン、部屋着は同色で2枚買い部屋着をついつい適当に買ってしまった結果、気に入らないものを着て居心地の悪い1日を過ごしていたことがあります