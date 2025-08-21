8月11日から17日までの1週間に、県内で確認された新型コロナウイルスの感染者は、1医療機関あたり「4.35人」と、6週ぶりに前の週を下回りました。これにより、県が独自に定める注意喚起メッセージの発出はなくなりましたが、県は引き続き手洗いやこまめな換気などを呼びかけています。