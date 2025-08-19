岩下食品株式会社と株式会社塚田農場プラスは、岩下食品の代表商品「岩下の新生姜」を使用した「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」をコラボレーションにより商品化、塚田農場プラスから2025年8月19日に発売した。「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」は、駅ナカや百貨店内に展開する「塚田農場OBENTO＆DELI」「つかだ」「濃厚卵のごちソース タルタルファクトリーby塚田農場」の9店