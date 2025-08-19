塚田農場×岩下の新生姜コラボ弁当第2弾！「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」
岩下食品株式会社と株式会社塚田農場プラスは、岩下食品の代表商品「岩下の新生姜」を使用した「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」をコラボレーションにより商品化、塚田農場プラスから2025年8月19日に発売した。「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」は、駅ナカや百貨店内に展開する「塚田農場OBENTO＆DELI」「つかだ」「濃厚卵のごちソース タルタルファクトリーby塚田農場」の9店舗ならびに塚田農場の宅配弁当でも購入できる。塚田農場プラスと岩下の新生姜のコラボ弁当は、「岩下の新生姜入りタルタル 若鶏のチキン南蛮弁当」に続く第2弾となる。
■塚田農場特製「岩下の新生姜入りタルタルソース」
塚田農場自慢の「塚だまタルタルソース」に、みじん切りの「岩下の新生姜」をたっぷり加え、爽やかな酸味と食感、そして濃厚な卵のコクが味わえる「岩下の新生姜入りタルタルソース」。
塚田農場オリジナルの卵「塚だま」の黄身の色がとても濃いためほんのりピンク色の仕上がりだが、その見た目に反し、一口目からしっかりと岩下の新生姜が主張する。「岩下の新生姜」のさっぱり感と「塚だま」の濃厚さが同居したタルタルソースはご飯にぴったりだ。
塚田農場のタルタルソースに他社のスピリットを注入したのは「岩下の新生姜入りタルタルソース」が初めて。2021年の誕生から現在まで、高い人気を誇るタルタルソースだ。
■「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」商品概要
「岩下の新生姜」とのコラボ弁当第2弾。主役は、粗挽き豚肉を贅沢に使用した厚切りハムカツ。口いっぱいに広がる肉の旨味とジューシーさ、そしてボリューム感が魅力だ。添えられた特製タルタルソースには、みじん切りの「岩下の新生姜」をたっぷり加え、爽やかな酸味とシャキッとした食感が、ハムカツの濃厚な味わいを引き立てる。
とうもろこしを混ぜ込んだ「コーンご飯」の上に、旨味たっぷりのひき肉を使ったドライカレーをたっぷりとのせました。スパイスの香りと程よい辛さがコーンの甘みと絶妙に絡み合い、最後まで箸が止まらない。
商品名：岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当
税込価格：店舗 980円 / 宅配 890円
※店舗によって販売価格が異なる場合がある。
※店舗と宅配で価格が異なる。
発売日：2025年8月19日(火)
URL：
▼塚田農場 OBENTO&DELI
https://obento.tsukadanojo.jp/shop/menu/item19.html
▼塚田農場おべんとラボ（宅配弁当）
https://www.tsukada-plus.jp/shopdetail/000000000111/
■「塚田農場×岩下の新生姜コラボ弁当」販売店舗
販売店舗：
・「塚田農場 OBENTO&DELI」ecute品川店／ecute上野店／グランスタ東京 京葉ストリートエリア店／京王百貨店新宿店／玉川郄島屋S・C店／シァル横浜店／北千住マルイ店
・「つかだ」渋谷スクランブルスクエア店
・「濃厚卵のごちソース タルタルファクトリーby塚田農場」ecute大宮店
URL：
▼塚田農場 OBENTO&DELI
https://obento.tsukadanojo.jp/shop/
▼塚田農場おべんとラボ（宅配弁当）
https://www.tsukada-plus.jp/
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※仕入れ状況により、容器・副菜の内容が変わる場合がある。
■岩下食品株式会社
■岩下食品株式会社
