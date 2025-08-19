詩人や歌人、俳人たちが青春時代にしるした詩や歌を集めた特別展が、徳島市で開かれています。特別展には、与謝野晶子や斎藤茂吉、島崎藤村など、文学史上の人物から、穂村弘さんら現在活躍している詩人・歌人まで53人による、直筆の色紙や原稿、写真など約60点が展示されています。これは明治時代、与謝野晶子の歌集「みだれ髪」に掲載された短歌です。女性が胸に秘めた思いをストレートに表現した情熱的な愛の歌です。こち