街ゆくおしゃれさんのファッションを、すてきなイラストで分析する「東京おしゃれ図鑑」。今回の舞台は、自然とアートが調和する街「乃木坂」。旬なファッションやメイクのイラストがインスタで支持されているヤベミユキさんが描きます。涼感と遊び心あふれるおしゃれさん多し！芸術と緑が調和する街今回は港区・乃木坂を歩いてみました。日比谷線・千代田線の駅を降りると、すぐに広がるのは新国立美術館のゆるやかな曲線美。周辺