「サングラスってちょっとハードル高い…」そう感じていませんか？でもじつは、普段の装いに取り入れるだけでぐっと洗練され、紫外線対策はもちろんまぶしさ対策にもなるので、見た目も機能面でも優れものなんです。今回は、40代以上の大人の女性が無理なく取り入れられる「日常になじむサングラス」の選び方を、メガネと帽子のライフナビゲーターの里和（さとわ）さんに教えていただきます。普通のメガネフレームでOKサングラス