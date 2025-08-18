40代50代、初めての「サングラス」選びは、“自然になじむ”が合言葉。初心者におすすめカラー3色＋今年のトレンド色は？
「サングラスってちょっとハードル高い…」そう感じていませんか？ でもじつは、普段の装いに取り入れるだけでぐっと洗練され、紫外線対策はもちろんまぶしさ対策にもなるので、見た目も機能面でも優れものなんです。今回は、40代以上の大人の女性が無理なく取り入れられる「日常になじむサングラス」の選び方を、メガネと帽子のライフナビゲーターの里和（さとわ）さんに教えていただきます。
普通のメガネフレームでOK
サングラスといえば、大きく派手なフレームをイメージする方も多いのでは？
いえいえ、今は普通のメガネフレームに色つきレンズを入れるだけで、自分だけのサングラスをつくれる時代。
手もちのメガネと似た形のフレームにすれば、違和感なく取り入れられて「いかにも感」がありません。とくにボストン型やウェリントン型は、主張しすぎず顔なじみも◎。
おすすめのレンズカラーはこれ！
レンズの色ってどう選べばいいの？ とお悩みの方もいるのでは？ そこで、定番カラー3色とトレンドカラー1色をご紹介します！
●定番カラー3色
初めてのサングラスには、まずこの中から選んでみて。
・グレー：どんな服にも合わせやすく、目元が自然に見えます
・ブラウン：肌なじみがよく、やわらかい印象に
・ブルー：軽やかで涼しげな印象、とくに夏にぴったり
●今年のトレンドカラーはこれ！
今年の注目はグリーン！
一見個性的に見えますが、濃度を抑えれば、驚くほど肌にも服にもなじみます。ちょっと遊び心が欲しいな、という時にいいですよ。
同じ服、同じ洋服でも印象ががらりと変わるのがわかりますよね。
カラーの濃さでも印象が変わる
サングラス選びで意外と見落としがちなのが「レンズの濃度」。同じカラーでも濃度で雰囲気がガラリと変わります。
・濃いレンズ：目元が隠れてクールな印象に
・薄いレンズ：目元が透けて見えるので親しみやすく、普段使いにぴったり
もし可能であれば、屋外に出たときの見え方も試してみるのがおすすめ。
初めての方は、濃度25％ぐらいの薄色レンズからスタートすると、自然になじみやすいですよ。
もし濃い色のレンズを選ぶ場合は、夕方やくもりの日（もちろん夜間も！）の運転など、向かないことがあるので注意が必要です。
サングラスの濃さに関する「JIS規格（日本工業規格）」というルールがあるので、「これって濃すぎない？」と迷ったら、お店のスタッフに相談してみるのが安心です。
自分の使い方に合ったレンズを選んで、快適＆おしゃれな毎日を楽しんでくださいね！