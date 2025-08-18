神舟20号の乗組員は8月15日、3回目の船外活動を無事完了しました。今回のミッションで陳冬宇宙飛行士が着用した「宇宙ステーション船外活動服B型」は、すでに累計20回の船外活動を支援し、中国宇宙ステーションで初めて「4年20回」という設計寿命延長目標を達成しました。この装備はこれまで8回の有人飛行任務で宇宙飛行士11人が使用しており、動的な精密評価を通じて状態が安定かつ良好であることが確認されており、宇宙服の実用