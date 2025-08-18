【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、交流サイト（SNS）で「ウクライナのゼレンスキー大統領は望めば即座にロシアとの戦争を終わらせられるし、戦い続けることもできる」と述べ、和平実現はゼレンスキー氏次第だとの考えを示した。