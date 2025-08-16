福岡・大野城市の自動車学校でAIを導入した新たな教習を始めたという。一体どのような教習なのか？指導員不足解消の一手となるのか？記者が体験取材した。AIが自動車教習！記者が体験福岡・大野城市の自動車学校で撮影されたのは、「AI教習システム」だ。いま免許を取得する場が「変革」を迎えている。AIを活用した教習システムだが、どんなものなのか実際に記者が体験した。「いきます！」と車に乗り込み運転を始めた記者だったが