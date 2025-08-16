【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米露首脳会談の舞台となった米アラスカ州は、ベーリング海峡を挟んでロシアの東側に位置する。ロシアにとっては、米国に売却するまで領有していた「ゆかりの地」でもある。米国は１８６７年、現在の国土の約１７％を占めるアラスカを７２０万ドル、現在の価値に換算すると２２０億円ほどでロシアから購入した。ロシアはクリミア戦争で英仏などの連合軍に敗れ、財政難に陥っていた。シ