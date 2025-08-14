スコルジャ監督が補強について明言浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、8月14日のトレーニング後に定例会見を実施。登録ウインドーの締め切りまで1週間を切ったなかで「センターバックの人数を1人増やすところで動いていますが、近日中にアナウンスできると思います」と話した。浦和は8月9日のリーグ第25節、横浜FC戦で大卒ルーキーのDF根本健太が途中出場でデビューした。DFダニーロ・ボザ、DFマリウス・ホイブラーテン