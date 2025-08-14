加藤伸一氏はプロ5年目から合宿所を出て、一人暮らしをスタート南海からダイエーへ。大阪から福岡へ。元ホークス右腕の加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）はプロ5年目の1988年に“球団身売り”を経験した。その年のシーズン半ばからまことしやかにささやかれ、9月には正式に発表された。「後援会もできたし、（大阪）ミナミの街も……。ある意味、僕の青春時代でしたし、寂しさもありました」という。「まぁ、衝撃