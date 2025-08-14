45GX90SA-BGAME Watch

AmazonでLG製ゲーミングモニターセール開催 8月14日〜8月27日23時59分

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Amazonにて、LG製ゲーミングモニターのセールが開催されている
  • 今回セールの対象となったのは、ウルトラワイド有機ELゲーミングモニター
  • 44.5インチの大画面モデルや33.9インチの「34GX90SA-W」などがラインナップ
