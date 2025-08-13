Ê¡Åç¡¦²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Çµ¯¤­¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¸½¶âÌó2800Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î19ºÐ¾¯Ç¯¤ÈÂ¼»³Î÷ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÏÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¡¢Â¼»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ï¥ª¥â¥Á¥ã¤Î·ý