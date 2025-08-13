【女子プロレス最強レスラーの告白神取忍お前の心を折ってやる（２１）】１９９３年に全日本女子プロレスの北斗晶らと対抗戦で戦い、９２年に旗揚げしたＬＬＰＷも軌道に乗ってきた。思い切ったことをしたくて、９４年７月１４日に東京体育館でビッグマッチを行うことに。メインはブル中野対神取忍。実は「コイツはすごい」とずっと認めていた人。戦いたかった相手なんだ。ダンプ松本との極悪同盟時代のことは全然知らない。