ニューストップ > 国内ニュース > ヨットと運搬船の衝突事故、救助された男性の死亡確認 大分県 国内の事件・事故 死亡事故 大分県 時事ニュース OBS大分放送 ヨットと運搬船の衝突事故、救助された男性の死亡確認 大分県 2025年8月13日 19時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分県津久見市にある保戸島沖の海上で13日、ヨットと砂利採取運搬船が衝突 男性1人が心配停止の状態で救助され、その後、死亡が確認された 大分海上保安部は、乗組員から事情を聴くなどして事故の原因を調べている 記事を読む おすすめ記事 防ぎたい水の事故 “離岸流”を体験取材、どう対処？ もし海で溺れている人を発見したら？ 2025年8月7日 6時44分 【速報】ヨットと砂利採取運搬船が衝突 ヨット乗船の複数人が海に転落、行方不明に 大分海上保安部が捜索、心肺停止状態の男性1人を発見 2025年8月13日 11時22分 三豊市で97歳の男性の住宅など2棟を全焼する火事 焼け跡から1人の遺体【香川】 2025年8月7日 7時56分 レジェンド・釜本邦茂さん、逝く「一流になるのはどうすればいいか。とにかく点を入れる練習ばかりをした」…評伝 2025年8月10日 15時18分 亀田史郎氏 相次ぐリング事故の根本原因を指摘「スパーリングなのよ。そこで来んのよ」 2025年8月9日 5時0分