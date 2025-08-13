6回には「4番・遊撃」の越後が途中交代第107回全国高校野球選手権は13日、第8日目が行われ、第2試合で関東第一（東東京）と中越（新潟）が対戦。関東第一は7回に2人がおんぶされてベンチへ戻るなど、酷暑の影響か足を攣る選手が続出している。甲子園も騒然とした。熱中症警戒アラートが発令された甲子園では、第1試合から熱戦が繰り広げられた。暑さがさらに高まった第2試合では、関東第一が2点をリードした6回、守備の練習中