ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本を襲った大雨で、JAFへの救援要請が10倍増 各地から応援も 熊本県 JAF 時事ニュース 大雨・豪雨 RKK熊本放送 熊本を襲った大雨で、JAFへの救援要請が10倍増 各地から応援も 2025年8月12日 11時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JAF熊本支部によると、大雨の影響でロードサービスの要請が急増している 11日だけで平常時の10倍以上にのぼる1592件を受付したという 九州各県をはじめ、中部や関西、中国、四国から計13台が応援に駆け付けた 記事を読む おすすめ記事 マクドナルド「ハッピーセット」混乱、今後の対応を公表 「ハッピーセットの原点に立ち戻り、いまいちど各種施策を見直し」 2025年8月11日 20時12分 カズレーザー、結婚しても「絶対やらない！」と宣言したこと 1年前に明かした驚きの本音とは？ 2025年8月11日 19時0分 広陵の騒動「SNSのせい」に広島市議が異議「学校側が被害者ポジション」「オールドメディアの利害が一致」指摘 2025年8月11日 18時56分 カズレーザーと電撃婚の二階堂ふみ、“元彼”星野源へのアプローチにも見られた“共通点”とは 2025年8月11日 16時54分 『あんぱん』の“毒親役”に視聴者イライラでも「代表作になる」松嶋菜々子が中だるみ解消 2025年8月12日 6時0分