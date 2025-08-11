¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ö°¤ÇÈÍÙ¤ê¡×¤ÎÏ¢¾Ò²ð¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¡ÖÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³ØÏ¢¡×¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤À¤±¤ÎÏ¢¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡¢¼ã¤µ¤Õ¤ì¤ëÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¼ã¤¤ÍÙ¤ê»Ò¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢£¤Û¤È¤ó¤É¤¬Âç³Ø¥Ç¥Ó¥åー ·ëÀ®35Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³ØÏ¢¡×¡£¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Ìó20¿Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¡¢°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢´ðÁÃÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ ¢£»ØÆ³Ìò¤âÂç³ØÀ¸ Ï¢