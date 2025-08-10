お盆休みをふるさと徳島で過ごす人の帰省ラッシュが始まりました。10日、JR徳島駅前では、到着した高速バスからお盆をふるさと徳島で過ごす帰省客らが次々とバスから降りてきました。徳島バスとJR四国バスによりますと12日までにかけてが帰省ラッシュのピークだということです。徳島バスでは、お盆期間中、関西方面の上下線で臨時便を運行し対応する方針です。（帰省客）「大阪から。お盆は妹たちの家族と父と母と実家でゆっ