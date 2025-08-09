陸上女子１００メートル障害でパリ五輪代表の福部真子（日本建設工業）の目は、涙で真っ赤になっていた。世界選手権（９月、東京）出場へ、参加標準記録（１２秒７３）突破が求められる福部は、９日の実業団・学生対抗陸上競技大会（オールスターナイト陸上＝レモンガススタジアム平塚）の同種目に出場。１２秒７１をマークした中島ひとみ（長谷川体育施設）に次ぐ２位に入るも、１２秒７４と参加標準記録に惜しも届かなかった