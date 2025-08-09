列車やバスの運転士の業務は、単に乗客を目的地に届けるだけではない。乗車中の彼らの命を守る大事な仕事でもある。そのため、緊急時などを除き、運転中に話しかけることは原則としてNG。これは安全上の理由に加え、近年問題視されているカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）への対策でもある。ただし、路線バスや高速バスの場合、降車時は運転席の横を通って下車するため、要件がある場合はこの時に話しかけることも可能