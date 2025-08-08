お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが8日から始まり、大分県内の交通機関では混雑がみられています。 【写真を見る】お盆の帰省ラッシュ始まる久しぶりの再会を喜ぶ家族の姿も大分 大分空港では8日朝から大きな旅行バッグを抱えた家族連れなどで混雑しています。航空各社によりますと空の便は東京、大阪、名古屋から大分に到着する8日の便は終日、ほぼ満席です。9日もほぼ満席の状態が続き、10日以降は