【くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン】 開催期間：8月8日～ くら寿司は、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」とのコラボキャンペーンについて、メニュー「しのぶ＆カナヲのピーチグレープスノー」の販売中止を発表した。 本コラボは本日8月8日より各店舗にて行なわれるもので、オリジナルグッズの展開や、作品にちな