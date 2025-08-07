地震によるけがなどの被害を防ぐため、大分県内の防災士や自治体職員らを対象に家具の固定について学ぶ講習会が別府市で開かれました。 【写真を見る】家具固定の重要性を学ぶ講習会地震被害防止へ初開催大分 この講習会は、家具を固定する重要性を広めようと県が初めて開催し、防災士や自治体の職員らおよそ40人が参加しました。 講師を務めたのは、県防災活動支援センターの防災士3人です。9年前の熊本地震で最も多