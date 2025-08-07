JR津久見駅で3年前、視覚障害のある女性が列車にはねられ、亡くなった事故について、市民グループが安全対策などを求める署名を7日、JR九州に提出しました。 【写真を見る】線路上にいた視覚障害の女性が列車にはねられ死亡市民グループが安全対策を求めてJR九州に署名を提出 2022年12月、JR津久見駅で線路上にいた視覚障害のある女性（82）が列車にはねられて死亡しました。この事故について、原因の究明や安全対