フランス南部で5日に発生した大規模な山火事は、2日経っても鎮火できていません。バイル首相は「前例のない規模の災害」だと話すなど警戒が続いています。まるで吹き出すかのように激しく、炎が上がっています。上空からの写真では広い範囲に火の手が及んでいることが確認できます。現地メディアによりますと、フランス南部・オード県で5日、山火事が発生しました。火はまたたく間に広がり、これまでに森林など1万6000ヘクタール以