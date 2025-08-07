コカ･コーラシステムのナチュラルミネラルウォーターブランド「い･ろ･は･す」は、"日本の夏を冷やす"をテーマにした夏のキャンペーンを7月14日から実施。8月7日〜10日までの4日間は、東京・二子玉川ライズ 中央広場にて、五感で涼を楽しむ「流し い･ろ･は･す」イベントが開催されている。○流しそうめんじゃなくて「流し い･ろ･は･す」!? 巨大ウォータースライダー8月7日〜10日までの4日間、東京・二子玉川ライズ 中央広場にて行わ