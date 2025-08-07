全国高校野球選手権大会2日目の8月6日、県代表の「鳴門高校」は、大会初となる2部制の第四試合で、奈良の「天理高校」と対戦し、5対4で見事、初戦突破を果たしました。「鳴門」は、この大会からエースナンバー1を背負う橋本朋來投手が、序盤に「天理」打線につかまり、3点をリードされます。それでも「鳴門」は、2回ウラに1点を返すと、4回ウラにはランナーを１人置いて、5番・橋本がレフトスタンドにホ&#