全国的にも最高気温が更新されるなど、連日厳しい暑さがつづいていますが、美馬市穴吹でも8月5日、最高気温39.2℃を観測し、3日連続の39℃超えとなりました。（佐々木 気象予報士）「美馬市脇町です。気温計は40度を示しています」「強烈な日差し、風が吹いても熱風で信じられない暑さです」5日の県内は高気圧に覆われ、晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は、美馬市穴吹で39.2℃を観測し、3日連続の39℃超えとなりました。