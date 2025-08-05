アビスパ福岡は８月５日、MF金森健志オーストラリア１部メルボルン・シティFCに完全移籍すると発表した。福岡では今季９シーズン目で、通算ではJ１で230試合17得点、J２では99試合21得点を記録する31歳は、クラブの公式サイトで、まず感謝を伝える。「アビスパ福岡に関わる全ての皆様へ。このたび、アビスパ福岡を離れ、オーストラリアAリーグのメルボルン・シティFCへ移籍することとなりました。この移籍にあたりクラブが常