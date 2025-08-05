【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ClariS、安田レイ、三月のパンタシア、ASCA、Who-ya Extended、過去最多となる5組のアーティストが出演！ 8月2日、ドイツ・マンハイムで開催されたアニメコンベンション『AnimagiC 2025』にて『SACRA MUSIC FES. × AnimagiC 2025』が開催。2022年から数えて4年連続の開催となった。 ソニー・ミュージックレーベルズ内の独立レーベルであるSACRA MUSIC