人間を襲ったりするヒグマの駆除が課題になる中、立憲民主党所属の札幌市議会議員・成田祐樹氏がXに投稿したアイデアが注目を集めている。「全部転送して広域のコールセンターで受けられないかな」2025年7月12日、北海道福島町で新聞配達を行っていた男性がヒグマに襲われて死亡するという痛ましい事件が起こった。福島町役場は同日、福島町一円に「ヒグマ警報」を発令。住民らに夕方から早朝までの時間帯の外出自粛を呼びかける事