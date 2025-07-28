参議院選挙で国民民主党からの公認取り消しを受けながらも無所属で出馬し、落選した山尾志桜里氏が「デイリー新潮」のインタビューに応じた。なぜ無謀にも見えた戦いにあえて挑んだのか。そして玉木雄一郎代表に対して今どのように思っているのか。数々の疑問を直撃した。（前後編の前編）＊＊＊【写真14枚】汗だくになりながら吉祥寺駅前を激走する山尾志桜里氏。“男性ファン”たちとも快く交流時すでに遅し、と思い始めてい